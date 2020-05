Parkující vozy již nebudou omezovat vjezd do garáží v ulici Vrchlického

Na základě podnětu občanů týkající se nevhodného parkování vozidel v prostoru garáží v ulici Vrchlického pod tramvajovou tratí, a to zejména v době konání extraligových hokejových utkání, schválili radní umístění přechodného dopravního značení č. B 29 – „Zákaz stání“ v obou směrech. Vlastníci garáží bývají omezeni ve výjezdu a vjezdu do garáží parkujícími vozidly. Dopravní značení před konáním extraligových hokejových utkání umístí do ulice strážníci. Po ukončení utkání bude dopravní značení opět staženo.