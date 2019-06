Partička zavítá znovu do Citadely, zajistěte si vstupenky včas!

PARTIČKA, skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe opět zavítá do Citadely, a to 20. listopadu 2019. Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Jakub Kohák a Marián Čurko vždy všechny rozesmějí. Cílem pořadu je pobavit diváky tím, že jsou herci vhozeni do vody a netuší, co je čeká.

Během pořadu se herci zúčastňují her, které jim mají zkomplikovat situaci. Během her účinkují buď všichni čtyři herci, nebo se střídají. Komunikace mezi nimi způsobuje to, co u nás diváci doteď neviděli. Moderátor má na stole zvonek, kterým spouští a ukončuje jednotlivé hry a je tedy režisérem celého večera. Soutěžící tak ukazují svůj talent ve hrách jako Seznamka, Abeceda, Opera, Detektor lži, Dabing a ve spoustě dalších. Celou show hudebně doprovází Marian Čurko, který je známý svými převleky.

Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předtím!!!! A je to taky hlavně o Vás!!! Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička! Kluci improvizují, dopředu tak neví nikdo (včetně nich), co se odehraje v dalších vteřinách!

U toho nemůžete chybět!!!

Termín konání: 20. listopadu 2019

Začátek od: 17.30 hodin a 20:00 hodin na Velké scéně

Vstupné 480 Kč. POZOR! Vstupenky k zakoupení pouze v síti TICKETSTREAM, který má prodejní místo v Litvínově pouze v Infocentru!!! Doporučujeme pro velký zájem včasný nákup!(Původně zakoupené vstupenky v síti Ticketportal zůstávají v platnosti)