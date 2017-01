Pečovatelské domy: Pozor na změnu hodin!

Městská správa sociálních služeb v Mostě mění od nového roku úřední hodiny pro podání žádostí do zařízení, která provozuje.

Jedná se o Domy s pečovatelskou službou v Mostě, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Barvířská a Denní stacionář pro seniory a handicapované občany v ulici Barvířská. Zájemci o umístění do uvedených zařízení budou moci nově podávat žádosti k vyřízení v pondělí a ve středu vždy od 8 do 15 hodin (mimo přestávky od 12:00 do 12:30) a ve čtvrtek od 12.30 do 15 hodin. „Jednání si mohou klienti předem domluvit i mimo uvedenou dobu, a to u sociální pracovnice Michaely Velebilové, telefon: 476 768 853, mobil: 721 276 743, e-mail: velebilova@msss-most.cz. Sídlí v ředitelství Městské správy sociálních služeb v Mostě v ulici Barvířská,“ uvedl ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Martin Strakoš s tím, že úřední dny pro podání žádostí do ostatních zařízení provozovaných MSSS v Mostě zůstávají beze změn.