Chrlete nápady, jak vylepšit váš park

Jednou z priorit města Mostu pro letošní rok je úprava parku Střed nad sportovní halou. Mostečané mají příležitost stvořit si svůj park. Mohou totiž rozhodnout, jak bude dnes zanedbaný park vypadat. V anketě mohou rozhodnout do 10. února.

Město v současné době hledá možné zdroje financování parku Střed. „Naším cílem je zvýšit estetickou hodnotu parku, jeho bezpečnost a zaměřit se na prevenci vandalismu. Chceme nový park co nejlépe přizpůsobit potřebám lidí. Chtěli bychom, aby se s námi na jeho plánování přímo podíleli jako jeho budoucí uživatelé,“ řekl primátor Jan Paparega. Mimo jiné uvedl, že i kdyby se nepodařilo na park získat potřebné dotace, do jeho úpravy se město i přesto pustí. I kdyby se mělo jednat o postupné úpravy na etapy.

Město proto v rámci chystaného záměru připravilo pro občany města dotazník, kde je možné zhodnotit současný stav parku a pojmenovat jeho největší problémy. V plánovací části mohou respondenti vybrat, jakým parkem by měl park Střed v budoucnu být. Mohou z navržených projektů vybrat ten, který by realizovali, kdyby měli rekonstrukci parku na starosti. „Uvítáme, když lidé přijdou s úplně novým nápadem a navrhnou vlastní projekt. Všemi se budeme zabývat,“ doplnil Jan Paparega. Zájemci mohou své návrhy vyplňovat elektronicky, ale i písemně. Elektronická verze dotazníku je na webových stránkách města Mostu. V tištěné podobě je dotazník k dispozici v recepci budovy magistrátu a také v turistickém informačním centru či ve sportovní hale na recepci. Lze ho získat také v Klubu národnostních menšin na třídě Budovatelů. „Termín pro odevzdání je 10. únor,“ připomněla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

