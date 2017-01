Zápisy prvňáčků odloženy

Termín školních zápisů, ke kterým budoucí prvňáčci chodili tradičně v lednu, se od letošního roku mění. Zápisy budoucích prvňáčků totiž posouvá novela zákona, která začala platit od nového roku. Dnem „D“ se tak v mosteckých školách stane 7. a 8. duben.

Hlavním důvodem, proč se zápisy odkládají, je podle ministerstva školství vhodný čas k ověřování školní zralosti dítěte. Podle předkladatelů novely zákona totiž příliš brzký termín může vést k neopodstatněným odkladům plnění povinné školní docházky.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a také dětí, které u předchozího zápisu dostaly odklad. „Loňský zápis proběhl v pátek a sobotu. Letos se ředitelé škol domluvili, že dny pátek a sobotu zachovají, takže zvolili první termín, který se nabízel – tedy 7. a 8. dubna,“ vysvětlila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. „Při výběru termínu se rozhodně nezohledňují termíny zápisu v jiných městech. Není to okolnost, kterou by museli brát ředitelé v potaz,“ doplnila ještě mluvčí.

K zápisům do prvních tříd jedenácti základních škol zřizovaných městem Most by mělo letos přijít kolem 650 dětí. „K tomuto číslu je nutno počítat s asi 130 dětmi, jimž byla povinná školní docházka u předchozího zápisu odložena. K zápisu se ale také mohou dostavit děti mladší 6 let. Počet 650 žáků je tedy zatím jen orientační,“ upozornila dále Alena Sedláčková.

Přípravné třídy jen pro děti s odklady

Novinky v zákoně souvisí také s přípravnými třídami. Od školního roku 2017/2018 lze do přípravné třídy zařadit pouze děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, tedy děti šestileté a starší. „Přípravných tříd bude v Mostě zřejmě o jednu méně než v předchozím roce, tedy osm. Základní škola, Most, Zlatnická, patrně otevře jen jednu místo dosavadních dvou, protože podle novely školského zákona lze do přípravné třídy zařadit pouze děti s odkladem povinné školní docházky, nikoli už děti pětileté,“ doplnila mluvčí Sedláčková. Do přípravné třídy základní školy bude moci být zařazeno dítě, jemuž bude povolen odklad a současně bude předpoklad, že zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj.

Zápisy do mateřinek až v květnu

Zápisy do mateřských škol budou nově probíhat v období od 2. do 16. května. Pokud ředitel základní školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné. O odkladech povinné školní docházky musí být rozhodnuto nejpozději do doby uskutečnění zápisů k předškolnímu vzdělávání.