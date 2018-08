Pekelné horko nepokazilo léto s Jaklíkem

Také letos připravila preventiska Městské policie Litvínov pro děti z janovského Jaklíku příměstský tábor. Prázdninové výlety si děti užívaly v třicetistupňových vedrech, ale pro mnohé z nich to byla jediná prázdninová aktivita, kterou si mimo domov užily.

Na příměstském táboru se během dvou týdnů vystřídalo 23 dětí. „Děti se střídaly, někdy byly malé, jindy spíš velké, podle programu. Všechny výlety se nesly v duchu Co by měl umět a znát správný Čech, takže od kultury po sport přes obyčejné věci jako je hrát si venku, zadovádět si v lanovém parku, znát zvířata, překonat strach , užít si léto pod stanem, poradit si v různých situacích, orientovat se v cizím městě, podle mapy, cestovat autobusem, orientovat se v jízdním řádu, pomáhat ostatním. Trénujeme především základní dovednosti, které si děti musí nejdříve vyzkoušet anebo okoukat, naučit,“ popisuje program Michaela Hejčová. Výlety byly určeny především pro děti, jejichž rodiče chodí do práce a děti zůstávají během prázdnin samy na sídlišti. Do programu zařadila Michaela Hejčová výlet na zámek v Duchcově, sportovní den ve Strupčicích, návštěvu farmy Čapí hnízdo, prohlídku Národního zemědělského muzea, Selský dvůr v Braňanech, ale také „bojovku“ v okolí Litvínova. „Na zámku v Duchcově se nám líbilo hodně moc, měli jsme super průvodce, který to s dětmi uměl. V ZOO byly děti nadšené, akorát zvířata nebyla moc akční vzhledem k vedru. Dětem se líbilo v Národním zemědělském muzeu, nejvíc asi trenažér firmy ZETOR MAJOR, opravdový traktor, který simuluje jízdu po městě i po poli a lesními cestami. Vyzkoušely si rybaření, jak loví myslivec, dojit krávu, pohladily sovu, prošli jsme si kuchyně od pravěkého ohně po tu ze sedmdesátých let, zkoumali jsme potraviny podle hmatu. Je tam spousta interaktivní zábavy a nových poznatků. Malí Jaklíkáři si zařádili v BUBLINCE, starší vyzkoušeli posilovnu a obhlédli jsme sportovní areál ve Strupčicích. Jízdu na koni absolvovali všichni poprvé, stejně se zaujetím luštili šifry a hledali pastelkový poklad v nedalekém lese. Hodně zvědaví jsme byli na Čapí hnízdo, tam jsme ovšem byli spíše kvůli ekofarmě a stanici pro zvířata, které nemohou žít ve volné přírodě. Všichni, kteří se nám věnovali byli moc fajn, trpěliví a jejich oddanost profesi byla obdivuhodná,“ doplnila zážitky Michaela Hejčová. Příměstský tábor pro janovské děti podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj a město Litvínov.