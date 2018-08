Forenzní značení kol je už v plném proudu

Po krátkém zdržení od 30. července litvínovská městská policie provádí forenzní značení kol, koloběžek, vozíků a dalších předmětů. Díky označení tak budou moci strážníci vždy přesně určit původního majitele kradené věci. Forenzní značení je určeno pouze pro obyvatele Litvínova.

Forenzní identifikační značení je forma unikátní autentické identifikace podporující preventivní ochranu předmětů, u nichž je důležité prokázat jejich skutečného majitele. Na forenzní značení získala Městská policie Litvínov dotaci. Začít se mělo s prvním prázdninovým dnem, vázla ale dodávka značkovacího média. V současné době je už značkování v plném proudu. V prvním týdnu dorazilo i několik přespolních. „Značkování vzhledem k dotaci provádíme pouze pro občany města,“ omluvil se všem ostatním zájemcům velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. Hned první den značkování si své okolo nechalo zaregistrovat a označit pět lidí. V případě, že dojde k odcizení označených kol či dalších vozítek, mohou strážníci při nálezu kradených předmětů ihned na místě identifikovat majitele.

Forenzní značení je možné použít prakticky na všechny věci, u kterých lze bezpečně určit majitele. Především u jízdních kol, invalidních vozíků, městského mobiliáře, který je přenositelný, případně u elektrotechniky v majetku města. Po aplikaci na vybranou věc směs do 20-30minut zasychá a mění se v neprůhlednou a neodstranitelnou vrstvu. Následně po nasvícení některou z UV svítilen modře září a usnadní pátrání a identifikaci. Forenzní značení provádí zaměstnanec Městské policie Litvínov v období 30.7. do 30.9 na služebně Městské policie Litvínov ve Vodní ulici každé pondělí od 9 do 17 hodin. V případě zájmu o tuto službu mimo termín je nutné se objednat na tel: 476767841, nebo e-mailem: mpo@mulitvinov.cz.