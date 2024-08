Plány Autodromu pro novou sezonu – stavba Medical Centra i nový asfalt na dráze

Autodrom Most plánuje na sezonu 2025 novinky a další úpravy. Půjde o další vylepšení bezpečnosti, stavbu nového Medical Centra, ale i o nové části asfaltového povrchu v nejvíce namáhaných částech dráhy. Kromě toho budou pokračovat jednání mezi AMK Most a společností Dorna ohledně prodloužení smlouvy na pořádání mistrovství světa WorldSBK. Podnik letos zaznamenal rekordní, bezmála šedesátitisícovou návštěvnost, a smlouva je podepsána do roku 2025. „Budujeme tradici a je vidět, že diváci se k nám rádi vracejí. Jednání jsou na dobré cestě, zájem o pokračování je z obou stran a věříme, že brzy dospějeme k dohodě, která zajistí pokračování WorldSBK na mosteckém autodromu,“ uvedla Jana Svobodová, předsedkyně pořádajícího spolku AMK Most, která také poděkovala za podporu Národní sportovní agentuře a agentuře CzechTourism.