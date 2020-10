Platit můžete na magistrátě v platomatu

Hlavní pokladna je otevřena po dobu úředních hodin, tedy pondělí od 8 do 13 hod. a ve středu od 12 do 17 hod. Občané, kteří jsou objednáni na odbor správních činností mimo tyto úřední hodiny, mohou veškeré platby správních poplatků uhradit v platomatu umístěném ve třetím patře, a to jak v hotovosti, tak bezhotovostně kartou.

Úhrady dalších pohledávek, tj. pokut, místních poplatků, nájemného směřujte na účet města č. 19-1041368359/0800. K platbě připojte variabilní symbol, který určuje kdo, a za co platí. Pokud variabilní symbol neznáte, můžete napsat na mailovou adresu:

of@mesto-most.cz.