Pneuservis na autodromu nabízí bonus věrným zákazníkům

Pneuservis v areálu autodromu nabízí bonus věrným zákazníkům. Prvních pět klientů, kteří využijí některou ze služeb pneuservisu v hodnotě nad 100 korun alespoň pětkrát, získá dvě vstupenky na závěrečný podnik letošního ročníku poháru upravených cestovních vozů FIA European Touring Car Cup (ETCC). Na mosteckém závodním okruhu se pod názvem The Most Grand Finale pojede o víkendu 6. až 8. října. Jeho součástí bude navíc mezi jezdci i diváky velmi oblíbený seriál Škoda Octavia Cup.

Kromě bonusu v podobě volného vstupu na říjnové závody, jež jsou vyvrcholením letošní sezony, je zajímavá i cena služeb pneuservisu. Například výměnu sady pneumatik s příslušným servisem, tedy nahuštěním a vyvážením kol, zákazník pořídí už od 400 korun. „V letních měsících je největší poptávka po umytí vozu a vyčištění jeho interiéru. Jde o vysoce kvalitní ruční práci, kterou si zákazníci velmi pochvalují. Tímto způsobem ošetřujeme i všechny vozy autodromu včetně safety caru,“ připomněl další z nabízených služeb pneuservisu technický ředitel společnosti AUTODROM MOST Pavel Pech.

Pro automobilisty i motocyklisty je pneuservis otevřený po celý týden, tedy od pondělí do pátku neděle od 08:00 do 18:00 hodin, v sobotu a v neděli od 07:00 do 18:00 hodin. Termín si lze i předem sjednat na telefonním čísle 702 183 077 či e-mailové adrese pneuservis@autodrom-most.cz.

Kromě mytí vozů, vyčištění jeho interiéru a oprav pneumatik a duší pneuservis nabízí i sezónní uskladnění pneumatik, jejich zpětný odběr a ekologickou likvidaci ojetých pneumatik. Zákazníci si mohou objednat také výměnu brzdových destiček, žárovek, olejů a drobné servisní práce a vybrat si z nabídky autokosmetiky, pneumatik a disků.