Po partnerské hádce skončila žena v cele

Partneři se občas pohádají téměř v každé domácnosti. Zpravidla se usmíří a žijí dál. Tentokrát byla partnerka zřejmě hodně rozzlobená. Začátkem ledna se pár vrátil společně domů z hospody, ve které strávili nějakou chvíli. Žena si lehla, muž si ohřál jídlo a usedl ke stolu. Najíst se už nestihl. Jeho drahá polovička mezitím vstala z postele a přišla k němu. V ruce už držela talíř. Tím měla svého druha několikrát udeřit do hlavy. Mlátila do té doby, než se talíř rozbil a muž neupadl na zem. Ani tak naštvaná žena ve svém útoku neustala. Nadále měla do svého ležícího přítele kopat a bušit pěstmi. Příčinou zkratkovité jednání byl asi vypitý alkohol a velkou roli sehrála pravděpodobně žárlivost. Muži se podařilo vyjít z bytu a sousedka přivolala policejní hlídku. Na místo přijeli i záchranáři, kteří napadeného převezli se zraněním k ošetření. Policisté ženu převezli do cely a na obvodním oddělení si převzala sdělení podezření ze spáchání pokusu ublížení na zdraví. Za to ji hrozí v případě uznání viny až tři roky ve vězení.