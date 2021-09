Pod autobusem MHD se v Mostě propadla silnice

„Autobus jel na lince 30 a před kruhovým objezdem u Luny se náhle propadla zadní část vozidla. Na silnici se vytvořila jáma o rozměru cca 2,5 x 5 metrů,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Vodou podemletá silnice se dnes, ve čtvrtek 30. září krátce před 7 hodinou ráno, propadla pod autobusem DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova.řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

V autobuse cestovalo zhruba 15 – 20 cestujících. „Všichni z vozidla vystoupili bez problému, k žádnému zranění naštěstí nedošlo,“ doplnil Dunovský s tím, že na vozidle je odhadovaná škoda ve výši cca 50 tisíc korun. Silnice v místě propadu je zatím v obou směrech uzavřená, zastávky autobusu Most, J. Skupy nebudou v provozu, cestující mohou využít jako náhradní zastávku linky č. 17 Most, PRIOR. Autobusy MHD na linkách č. 30, 12, 20, 22, a 17 budou jezdit do odvolání po objízdné trase tř. Budovatelů, J. Seiferta a Čs. Armády, poté se napojí na původní trasu.