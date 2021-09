Říjen zahájí HC Verva litvínov domácím zápasem proti Brnu

Říjen zahájí HC Verva litvínov v pátek 1. října od 17.30 hodin domácím zápasem proti Brnu. Vstupenky můžete zakoupit online: https://ticketing.hcverva.cz/ Vyhnete se tak frontám. Takto zakoupené vstupenky je třeba vytisknout. Online předprodej pro držitele Klubových karet běží do středy 29. září do 23:59. Volný prodej vstupenek startuje ve čtvrtek 30. září od 00:00. Pokladny budou otevřené ve čtvrtek 30. září od 15 do 18h a v pátek 1. října od 15:30 do začátku utkání.