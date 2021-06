Policejní psovodi mají už zkoušky „v kapse“

Psovodi Městské policie Litvínov mají kynologický atest. Strážníci mají nyní ve svém týmu dva psovody. Oba musí každé dva roky se svým služebním psem plnit atestační zkoušky Ministerstva vnitra ČR. Zkušebním komisařem byl mjr. Petr Tomášek, vedoucí oddělení služební kynologie krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje. „Součástí je splnění základních kynologických dovedností. Tedy povely jako sedni, lehni, k noze, chůze u nohy, odvolání psa. Kromě toho musí pes zvládnout zpacifikovat agresora, i když má na tlamě košík,“ dává příklady strážník Michal Schreiber.

Pes slouží u policie dle zdravotního stavu v průměru devět let. Do výcviku si berou strážníci psa, který má již určitou míru základních dovedností, a sami jej následně vycvičí tak, aby mohli splnit atest a zvíře mohlo nastoupit do služby. Oba litvínovští strážníci, Michal Schreiber a Zdeněk Olah, se svými svěřenci tvoří sehranou dv