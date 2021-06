Odpoledne pro celou rodinu na Benediktu

Město Most přátelské rodině a statutární město Most zvou příští pátek, tedy 25. června, celé rodiny na tradiční akci s názvem Mostík do sportovně-rekreačního areálu na Benediktu.

V areálu letní scény na Benediktu je v pátek 25. června od 17 hodin připraven bohatý program a soutěžení pro děti i dospělé. Nebude chybět táborák s možností opékání vlastních vuřtů.

Návštěvníkům Benediktu bude hrát skupina Rádiovky.

Akci pořádá koordinační skupina komunitního plánu města Mostu – Rodina, děti, mládež, za podpory komise prorodinných aktivit a sociálních služeb města Mostu.