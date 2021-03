Policie hledá svědky dopravní nehody v Litvínově – Hamru

Dopravní policie v Mostě hledá přímé svědky dopravní nehody, ke které mělo dojít v pátek dne 19. března v Litvínově v ulici Mládežnická kolem 08.45 hodiny (poblíž SOU Hamr). Řidička porazila chodkyni u SOU Hamr. Policisté chtějí vyslechnout svědky ze zastávky MHD.

Řidička osobního vozidla značky Renault Megane jela ulicí PKH ve směru od Janova na Litvínov. Na ulici odbočila do ulice Mládežnická. Při odbočování měla porazit chodkyni, která se zrovna v tu dobu pohybovala na vozovce. Zraněnou ženu transportoval vrtulník do zdravotnického zařízení. Okolnosti nehody a míra zavinění je předmětem šetření dopravní policie. „V souvislosti s tím policie hledá svědky, kteří nehodu viděli. K nehodě došlo naproti autobusové zastávky (zastávka ve směru na Litvínov) u SOU Hamr. Z přiložené fotografie je zřejmé, že na této zastávce bylo několik osob. Ty a případné další svědky by policie potřebovala vyslechnout. Ti se mohou přihlásit na čísle 158 nebo přímo dopravní policii Most telefon 974 438 265,“ žádá veřejnost o pomoc nprap. Ludmila Světláková.