Policie kontrolovala chodce

Po dva dny probíhaly na Mostecku okresní dopravní akce. Úterní akce byla zaměřena zejména na kontrolu chodců. Policisté sledovali, zda chodci jako účastníci silničního provozu dodržují pravidla a zda jsou v místech, kde je snížena viditelnost, dobře vidět. Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Muži zákona kontrolovali chodce v obcích i mimo ně. Chodcům připomínali nezbytnost užívání reflexních prvků, které zvyšují jejich bezpečnost a zároveň upozorňovali na tuto povinnost. Těm, kteří neměli na sobě žádný reflexní prvek, předaly hlídky reflexní pásky. Ve městě policisté upozorňovali chodce na to, že na přechodech pro chodce nemají absolutní přednost a na přechod do vozovky by měli vstupovat jen tehdy, když je to pro ně bezpečné. Preventivní akce obdobného charakteru budou pokračovat i v následujícím období.

Policisté v průběhu obou dnů zastavili a zkontrolovali 97 vozidel a odhalili 44 přestupků v dopravě. Řidičům za porušení zákonů uložili pokuty v příkazním řízení ve výši 14 900 korun. Šest řidičů překročilo dovolenou rychlost, 10 osob nebylo připoutaných, 4 vozidla měla špatný technický stav, jeden řidič měl v dechu alkohol, pokutován byl i jeden chodec, jeden motorista nepředložil řidičský průkaz a dvěma řidičům chyběl doklad o pojištění odpovědnosti.