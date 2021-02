Policie odložila trestní oznámení proti SBD Krušnohor

Vyjádření ředitele SBD Krušnohor Františka Ryby

V těchto dnech obdrželo Stavební bytové družstvo usnesení Policie České republiky. Policejní orgán odložil podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu, zločinu porušení povinnosti při správě cizího majetku spáchaných ve spolupachatelství a dále přečinu maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. Prověřováním nebylo zjištěno, že by došlo k naplnění skutkové podstaty nějakého trestného činu či přestupku.

Policejní orgán mimo jiné konstatoval: „V rámci probíhajícího prověřování je třeba také konstatovat, že v neposlední řadě se policejní orgán domnívá, že samotná podstata družstevnictví spočívá zejména v zajištění kvalitního a dostupného bydlení pro své členy, a nikoliv generování maximálního zisku za každou cenu. K tomu je také možno poukázat na tu skutečnost, že samotná družstva nemají mnoho legislativních prostředků, jak mohou efektivně a rychle ovlivnit např. „problematické“ podnájemníky v družstevních bytech či v bytech, které jsou ve společenstvích vlastníků jednotek (SVJ) a kde pouze (např. SBD Krušnohor) provádí správu, pokud takový byt vlastní osoba, která nechce s družstvem spolupracovat, neboť jejím jediným zájmem je vydělávat na podnájmu bytové jednotky, kdy tuto osobu vůbec nezajímá, jak se daný podnájemník v jejím bytě chová, jak se chová v domě, či jak se chová k obyvatelům domu, neboť zde nežije. Takové osobě nevadí, že v domě dochází k eskalaci špatných mezilidských vztahů, které způsobuje tento problematický podnájemník či nájemník, a proto se nelze divit družstvům, která se snaží takovým situacím předcházet a to např. tím, že prodají bytové jednotky ze svého majetku osobám, které jsou schopny a také ochotny řešit problematické nájemníky, a to i poté, co bytové jednotky od družstva byly odkoupeny.“

Družstvo současně obdrželo usnesení Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, ve kterém státní zástupce, jenž provedl přezkoumání jak rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci, tak i předchozích řízení, potvrdil rozhodnutí policejního orgánu o odložení trestního oznámení.

Státní zástupce mimo jiné konstatoval: „V rámci úřední povinnosti státního zástupce jako úřední osoby vykonávající dozor nad zákonností postupu policejního orgánu konstatuji, že v postupu policejního orgánu neshledávám pochybení, věc prověřil řádně a jeho argumentace odpovídá zajištěným důkazům i pravidlům stanoveným trestněprávními předpisy. Závěr policejního orgánu o tom, že nebyl spáchán trestný čin, je v daném řízení správný.“

V padesátistránkovém usnesení policejního orgánu se také říká, že podobným trestním oznámením se již v minulosti zabýval. Oznamovatelem v celé věci bylo tehdy statutární město Most a trestní oznámení bylo směřováno jak na prodeje konkrétních bytů, tak na podezření, že mohlo v posledních letech dojít k prodeji až několika stovek bytů, a to pod cenou, čímž mohla být způsobena Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor škoda. Policejní orgán konstatoval, že nedošlo ke zjištění skutečností, které by odůvodňovaly podezření ze spáchání trestného činu či přestupku.

Všechny závěry tedy jasně ukazují na to, že funkcionáři a pracovníci družstva nespáchali v oblasti prodeje bytů žádný trestný čin nebo přečin.

Kdo stojí za podaným trestním oznámením?

Dva roky trvá kampaň malé skupinky lidí vedených Lubomírem Gombošem z Prahy vůči mosteckému Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor. Jmenovaný muž podniká v oblasti pronajímání bytů v Mostě.

Cílem jeho kampaně byla a stále je dehonestace bytového družstva a jeho vedení. Jmenovanému se podařilo docílit vyškrtnutí statutárních orgánů SBD Krušnohor z obchodního rejstříku. Společně potom tito lidé podali několik trestních oznámení, ve kterých se opakovaně opírali o tvrzení, že představenstvo družstva „tuneluje“ Krušnohor a ekonomicky jej poškozuje. Tato svá smyšlená tvrzení opřeli o jimi podané rozsáhlé trestní oznámení, které se týkalo zhruba 260 bytů prodaných v letech 2008 – 2019. Všechna podání Gombošovy skupiny byla pouze účelová. Cíl, který mohou mít, ale může mít dopad na velkou část bydlících v mosteckém okrese.

František RYBA

ředitel správy družstva