Policisté apelují na řidiče: Auto není trezor

Mostecká policie šetří několik případů krádeží vloupáním do motorových vozidel. Neznámý lapka v ulici Rudolická vnikl v nočních hodinách do zaparkovaného vozu značky VW a odnesl z něj odloženou pánskou bundu. Jiný zloděj na sídlišti Zahradní z osobního automobilu, do kterého vnikl násilím, odnesl různé nářadí za 10 tisíc korun. Na stejném sídlišti někdo z vozu Fiat odcizil nářadí na nákladní vozidla v hodnotě 20 tisíc korun a další lapka v sousedním sídlišti ze škodovky ukradl audio výbavu a další věci, vše v hodnotě 35 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení a po zlodějích a odcizených věcech pátrají.

