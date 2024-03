Policisté cizinecké policie z Ústeckého kraje získali ocenění

Již ve 13. ročníku ankety „Policista služby cizinecké policie 2023“, která se uskutečnila v konferenčním sále na mezinárodním letišti Václava Havla Praha se 21. března 2024, mělo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje hned tři zástupce. Ocenění zástupci si poděkování za práci převzali z rukou ředitele Ředitelství služby cizinecké policie, plk. Mgr. Aleše Benedikta.

V kategoriích ankety Policista služby cizinecké policie ocenění získali:

CIZINÁŘ ROKU

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

nprap. Kateřina Nováková

ODBOR CIZINECKÉ POLICIE

Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

– Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje byl v roce 2023 nucen čelit řadě výzev, z nichž asi nejcitlivěji do činnosti odboru zasáhla tranzitní nelegální migrace. Přes území ústeckého kraje směřuje jedna z nejvýznamnějších tras nelegální migrace do Spolkové republiky Německo. Zejména v letních měsících minulého roku byli nuceni policisté odboru cizinecké policie realizovat rozsáhlá bezpečnostní opatření v reakci na množství záchytů migrantů a pachatelů trestné činnosti související s převaděčstvím. V několika případech, a to i přes enormní nasazení policistů v rámci teritoria ústeckého kraje, poskytl odbor podporu jiným krajským ředitelstvím při zpracování záchytu většího množství nelegálně tranzitujících cizinců.

Policisté vítězného odboru zároveň čelili doposud nejvyššímu počtu žádostí ze strany německé policie o převzetí cizinců v rámci tzv. readmisních dohod, ale i to zvládli velmi dobře.

SÍŇ SLÁVY

plk. Milan Babičík In memoriam

– Ocenění převzal jeho syn, rovněž policista Ředitelství služby cizinecké policie, pan nprap. Milan Babičík ml.

Pan plukovník Babičík stál v čele cizinecké a pohraniční policie v Ústí nad Labem od roku 1991 do roku 2008. Od roku 1993 byl ředitelem Odboru pohraniční policie v Ústí nad Labem a po reformě v roce 2002 se stal ředitelem Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem. V únoru 2008 odešel do důchodu, kde ovšem vydržel pouhé 2 měsíce a vrátil se k Policii České republiky jako občanský zaměstnanec na odbor specializovaných činností, kde se věnoval realizaci krajských projektů financovaných z EU. V této funkci působil do roku 2017. Pan plukovník patřil vždy mezi opravdové tahouny a vizionáře. Pro svou zarputilou cílevědomost byl vždy ceněným velitelem, který se nebál zavádění nových praktik ve službě.