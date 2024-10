Policisté hledají svědky starší nehody v Mostě

Mostečtí policisté se obrací na širokou veřejnost, protože pátrají po svědcích dopravní nehody.

V ulici Čsl. Armády na přechodu pro chodce došlo ke střetu osobního automobilu značky Škoda Roomster a chodce, který utrpěl zranění. „Policisté využili už všechny dostupné možnosti, a přestože se událost stala už 6. února tohoto roku v 13:25 hodin, chtějí využít i tuto možnost. Jsme si vědomi, že je to dlouhá doba. V případu se objevili jisté nejasnosti a každá informace by mohla pomoci s řádným objasněním věci. V okolí střetu se měla v uvedenou dobu pohybovat zejména žena s kočárkem. S tou by policisté rádi hovořili. Pokud má kdokoliv další nějakou informaci, která by mohla s objasněním nehody pomoci, ozvěte se policistům na lince 158. Předem děkujeme za spolupráci,“ obrací se na veřejnost poručík Václav Krieger z oddělení tisku a prevence KŘP Ústeckého kraje.