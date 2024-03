Policisté opět v mosteckých Stovkách

Zástupci vedení Police ČR, územního odboru Most, a městské policie se na společném setkání k situaci v sociálně vyloučené lokalitě Stovky v Mostě dohodli na sloučení aktivit. Ty realizují obě policie v této problémové lokalitě už půl roku. V tu dobu si na jednání policisté se strážníky vyměnili poznatky z lokality a naplánovali společně sérii bezpečnostních opatření a společných akcí, které by měly pomoci zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v lokalitě. Společné aktivity stále probíhají v nepravidelných termínech a do současné doby přinesly mnoho výsledků. Sobotního večera se republikoví policisté a strážníci městské policie se opět rozdělili do skupin. Ve společných hlídkách provedli kontrolu jednotlivých vchodů s cílem pátrání po konkrétních osobách a kontrolu osob ve společných prostorech domů a okolním veřejném prostranství. Se smíšenými hlídkami se setkalo 55 osob. Jedna z nich odešla s blokovou pokutovou ve veřejném pořádku. S peněžním postihem odjel z místa i jeden z kontrolovaných řidičů. Policisté narazili na osobu, která figuruje v aktuálně prověřovaném případu v souvislosti s neoprávněným opatřením, paděláním a pozměněním platebního prostředku. Ten musel na stanici k výslechu. V policejní cele skončil jiný muž, kterého uniformovaní muži omezili na osobní svobodě. Zadržený byl v celostátním pátrání, protože se vyhýbal trestnímu řízení. Figuruje totiž v případu, kde hlavní roli hrají drogy.