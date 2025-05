Pomozte kriminalistům s případy

Pomozte mosteckým kriminalistům vyřešit dva případy. Ti se obrací na širokou veřejnost v prověřování závažných trestných činů. V první žádosti hledají cestující z tramvaje, kteří jeli 19. května linkou číslo 4. Ta odjížděla dle jízdního řádu v 09:44 hodin ze zastávky Litvínov-nádraží směr Most. Ještě před příjezdem tramvaje došlo na zastávce ke sporu dvou mužů. V hromadném prostředku měl ovšem incident vygradovat a došlo k loupeži. Poškozenému se podařilo od řidičky přivolat policisty, kteří aktéry převezli na služebnu. Kriminalisté by ale potřebovali blíže objasnit samotné jednání v tramvaji.

I v druhém případě policejní vyšetřovatel prověřuje loupež, ke které došlo v druhé polovině letošního dubna. V nočních hodinách neznámý muž neoprávněně vnikl do bytu poškozeného v mostecké ulici Bělehradská. Do současné doby neustanovený pachatel odnesl nějaké věci a peníze. V této souvislosti kriminalisté pátrají po osobě (viz foto), která je v probíhajícím trestním řízení velmi důležitou. S tímto mužem by policisté rádi hovořili.

Pokud máte jakékoliv informace některému z případů, obraťte se na linku 158. Tím pomůžete policistům k řádnému objasnění těchto závažných trestných činů. Děkujeme za spolupráci.