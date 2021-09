Pomůžete s objasněním dopravních nehod?

K první došlo ve čtvrtek 26. srpna v 14:40 hodin na silnici č. I/13 na úrovni sjezdu k Zooparku ve směru jízdy na Most. Neznámý pachatel zde s nezjištěným vozidlem černé barvy při přejíždění z pruhu do pruhu ohrozil jiného řidiče, který musel prudce brzdit a následně vlivem smyku narazil do dalšího vozidla a pak do svodidel. Neznámý pachatel v černém vozidle na místě dopravní nehody nezastavil a z místa ujel. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda v celkové výši předběžně vyčíslené na 40 tisíc korun.

K další dopravní nehodě došlo v úterý 31. srpna v 14:20 hodin na silnici č. I/13 v obci Klášterec nad Ohří. Na kruhovém objezdu v ulici Chomutovská, poblíž OD Tesco, nedal dosud nezjištěný řidič modrého osobního vozidla (pravděpodobně Suzuki Vitara) jedoucího k tomuto objezdu ze směru od nám. Dr. E. Beneše, přednost v jízdě vozidlu Renault Megane Scenic stříbrné barvy, jehož řidič pak narazil do před ním jedoucího vozidla Kia Sportage černé barvy. Dosud nezjištěný řidič modrého vozidla na místě nezastavil a odjel. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda v celkové výši předběžně vyčíslené na 35 tisíc korun.

Policisté žádají, aby se přihlásili případní svědci popsaných nehod nebo osoby, které by přinesly poznatky k uvedeným vozidlům nebo osobám, které vozidlo užívají. Se svým svědectvím se mohou obrátit na Dopravní inspektorát Policie ČR Chomutov, tel. 974 447 250, 974 447 251, mob.: 602 770 482, případně na linku 158.