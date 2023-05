Ponorka Litvínov bude patřit 12. května pankáčům a pankačkám

Pátek 12. května bude v Hudebním klubu Ponorka – Litvínov patřit především pankáčům a pankačkám. Po necelých dvou letech se do Litvínova vrací legendární plzeňská kapela Znouzectnost . Naposledy v našem klubu kapela zahrála se záskokem za bicími nástroji, takže letos snad v plné parádě. O support se postará litoměřická kapela Švindl . Ti se vrací do litvínovského podzemí prakticky přesně po třech letech, ale s novou deskou a klipem! A ten si dejte (link v komentářích). Přijďte si užít páteční večer právě do litvínovského podzemního klubu.