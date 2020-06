Poplatky za odpad a za psy až do konce prázdnin

Město Litvínov upozorňuje občany, že splatnost místního poplatku za komunální odpad a psy pro rok 2020 je až do 31. srpna 2020. Sazba poplatku za odpad v letošním roce zůstává 250 Kč/osoba/rok. „V případě, že poplatek za komunální odpad a psy bude uhrazen bezhotovostním převodem nebo v hotovosti na pokladnách městského úřadu do 30. června 2020, složenku poplatník neobdrží,“ uvedla tisková mluvčí litvínovské radnice Jitka Pavlíková.

Místní poplatky lze uhradit:

1) převodem na účet města na č. účtu: 19-0000921491/0100 a variabilní symbol (VS) poplatníka. Informaci o VS poskytneme na telefonních číslech 476 767 823, 824 a 817. Při nesprávně uvedeném VS bude považován poplatek za neuhrazený.

2) platba v hotovosti na pokladnách úřadu v ulici Vodní-pokladna, na nám. Míru 11, 1. patro, č. dveří 15 (možno platit i platební kartou)

3) úhrada složenkou – roznos složenek proběhne v průběhu měsíce července 2020.