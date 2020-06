Policisté dopadli žháře kontejnerů, teď sedí ve vazbě

Mostečtí policisté zadrželi muže, který měl na mosteckém sídlišti Pod Šibeníkem zapálit tři plastové kontejnery. Vyšetřovatel ho obvinil a podal podnět na vazbu. Soud v Mostě obviněného poslal do vazební věznice.

K požárům mělo dojít v polovině minulého týdne. V pozdně nočních hodinách hodinu po půlnoci měl 30letý Mostečan zapálit v ulici Jana Kubelíka plastový kontejner žluté barvy. O pár minut později v nedaleké ulici Jaroslava Ježka zapálil též žlutou nádobu na odpady z plastu a poslední počin policie zaznamenala v ulici Františka Kmocha, kde hořel kontejner na směsný odpad černé barvy. Žhář vždy z místa odešel, aniž by učinil nějaké opatření k zamezení rozšíření požáru. Všechny požáry likvidovali přivolaní hasiči, kontejnery byly ohněm zcela zničeny a poškozené firmě měl žhář zanechat hmotou škodu ve výši 12 900 korun.

Policisté obvodního oddělení Most Zahradní na základě oznámení na linku 158 po neznámém žháři pátrali a zkontrolovali v okolí míst činů několik osob. V ulici Josefa Suka si všimli muže, který měl v ruce hořící svíčku, prý aby viděl na cestu. Šetřením policisté zjistili, že muž měl na svědomí podobné jednání už vloni. V listopadu byl obviněn ze zapálení čtyř kontejnerů v Mostě, od kterých zahořelo dalších 6 nádob na odpadky. Škoda tehdy přesáhla částku 60 tisíc korun. V ulici Zdeňka Fibicha měl v loňském roce založit oheň v zadní části nákladové rampy u komerčního objektu, kde byly uskladněné papírové kartony a dřevěné palety. Došlo k poškození klimatizace, vrat, oken i fasády budovy a škoda dosáhla statisícové částky. Proto hlídka muže zadržela pro podezření a převezla ho na policejní oddělení. „Při osobní prohlídce u něj policisté našli zapalovač, který měl ukrytý v botě. U muže byla provedena dechová zkouška na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem 1,5 promile alkoholu v dechu. Podezřelý skončil v policejní cele,“ uvedla k případu mostecká policejní mluvčí Ludmila Svtěláková.

Vyšetřovatel mostecké policie Mostečana obvinil z přečinu poškození cizí věci a státnímu zástupci podal podnět k návrhu na vazební stíhání, a to z důvodu, že by po propuštění na svobodu mohl v obdobné trestné činnosti pokračovat. Ten podnět akceptoval a soudu předložil návrh na vazbu. Soud shledal vazební důvody a vazbu uvalil. „Obviněný zapálení kontejnerů přiznal, použil k tomu vždy zapalovač a z místa ihned zmizel. Policistům nevysvětlil, proč tak opakovaně činí. Vyšetřovatel do vyšetřování přibral znalce z oboru zdravotnictví, z odvětví psychiatrie,“ dodala policejní mluvčí.