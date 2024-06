Posily na EURO k jezeru

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. vypraví mimořádné linky od Jezera Most po skončení televizních přenosů fotbalového EURA. Autobusy s označením „Posila fotbal“ budou vypraveny ze zastávky Jezero Most do centra města.

ÚTERÝ 18. 6. 2024 (ČESKO-PORTUGALSKO) odjezd ve 23:00 od Jezera Most (případně autobus počká na konec zápasu).

SOBOTA 22. 6. 2024 (ČESKO-GRUZIE) zápas začíná již v 15:00 (konec cca v 17:00). Pro dopravu po zápase od Jezera Most lze využít standardní spoje linek č. 16 a 30 dle jízdního řádu.

STŘEDA 26. 6. 2024 (ČESKO-TURECKO) odjezd ve 23:00 od Jezera Most (případně autobus počká na konec zápasu).

Posilový autobus bude označen nápisem „Posila fotbal“ a pojede po trase linky číslo 30 ze zastávky Jezero Most až do zastávky 1. ZŠ a zastaví na všech zastávkách po této trase.

Na posilových linkách platí smluvní přepravní podmínky a tarif MHD jako na běžných linkách.