SK Leon Most přivezl z mezinárodního turnaje z Maďarska medaile

Skupina deseti závodníků a dva trenéři se ve čtvrtek 13. 6. ráno připojila k výpravě České reprezentace, která vyrážela na reprezentační misi na mezinárodní turnaj „Hungaria Cup 2024“ v kickboxu do maďarské Budapešti.

„Tento turnaj patří do série mezinárodních pohárů, které jsou nominačními turnaji pro účast na mistrovství světa nebo Evropy asociace WAKO. Ve čtvrtek večer hned po příjezdu na místo konání turnaje proběhlo vážení, všichni mostečtí sportovci splnili své váhové limity a jeli se ubytovat a naplnit prázdné žaludky. V pátek ráno začal maraton zápasů ve všech disciplínách, které světoví kickbox nabízí,“ říká hlavní trenér SK Leon Most Petr Václavík dodal: „Mostečtí kickboxeři se účastnili polokontaktních disciplín Point Fightink a Lightcontact, pro většinu z nich to byla premiéra na takto velkém a prestižním turnaji. V konkurenci světových matadorů se mostečané neztratili a svými výkony dokázali, že byť jsme v této organizaci nováčky jsou dobře připraveni a konkurence schopni.“

Do Maďarska dorazilo 50 zemí, více než 2 800 zápasníků. Čeští kickboxeři v této konkurenci nakonec obsadili krásné 12. místo. Celkově ve všech disciplínách na tatami i v ringu vybojovali jedenáct zlatých kovů, dvanáct stříbrných a sedmnáct bronzových. Z tohoto výčtu patří jedna zlatá medaile Dominiku Pleinertovi, který jí získal v disciplíně Point Fighting ve váze + 55 kg začátečníci. Podle trenéra Vojtěcha Brzoně Dominik všechny překvapil svým výkonem a přístupem kdy na tak velkém turnaji zachoval chladnou hlavu a poslouchal rady svých koučů. Další cenné kovy ze sbírky ukořistěných medailí patří stálici týmu SK Leon Matiáši Vítězslavu Vítkovi, který si vybojoval 2x stříbrnou medaili,

a to v Point Fightingu + 94 kg a v Lightcontactu – 94 kg obě medaile v kategorii junioři. Ostatní členové SK Leon nedosáhli na medailové umístění, ale svému oddílu ostudu neudělali.

Reprezentační výjezd byl zakončen v pondělí 17. 6. 2024 ráno v 6 hod. kdy výprava dorazila do Mostu.

Tento víkend měl SK Leon v ohni ještě jedno želízko, a to Zdenka Marela, který bojoval na prestižním Gala večeru Heroes Gate v pražské Unyp Aréně v disciplíně K 1 kde nastoupil proti řeckému fighterovi s klasickým příjmením Papadopoulos. Svého soupeře porazil 3:0 na body.

Zdeněk Marel je odchovancem Kung-fu centra a SK Leon kde cvičí od svých dětských let. V současné chvíli hostuje v Spejbl Gym Praha, kde se mu trenérsky věnuje Michal Vančura a promotérsky Ondřej Spejbl Hutník. Díky svému působení v pražském gymu, kde si všimli jeho houževnatosti a touze vítězit získal možnost zápasit v profi ringu kde se věnuje klasickému boxu a K 1.