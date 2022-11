Poškodil tři vozidla

V sobotních podvečerních hodinách vyjížděli policisté hlídkové služby do ulice Kpt. Jaroše, kde docházelo k výtržnosti. Tam si evidentně 30letý Mostečan vybíjel zlost. Měl totiž poškodit nejméně tři zaparkovaná vozidla. Podle policistů u dvou automobilů ukopl zpětná zrcátka, třetímu vozu poškodil nárazník a dveře. O ulici vedle pohrozil s dřevěnou holí v ruce kolemjdoucímu muži. Naštěstí konflikt zůstal jen u slov a k fyzickému kontaktu nedošlo. Přivolaní policisté rozhněvaného Mostečana zadrželi a převezli do cely. Následující den si na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví. To, jakou škodu přesně způsobil, budou policisté zjišťovat. Majitele vozů to ovšem zřejmě nepotěšilo. Za ztropení výtržnosti na veřejně přístupném místě hrozí muži v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi.