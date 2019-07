Poslední členská schůze SORKH byla v Louce u Litvínova

Poslední předprázdninové jednání Svazku obcí v regionu Krušných hor se konalo v Louce u Litvínova. Starosta Roman Dub představil hostům obec a její rozvoj. „Obec v letošním roce oslaví výročí 730 let od svého vzniku. Obec má svou základní školu i mateřskou školu, kulturní dům, dva rybníky. Obec se bude dále rozvíjet. V současné době se chystá prodej parcel na rodinné domy. Z patnácti ekomiliard jsme zasíťovali pozemky a připravili je pro výstavbu,“ uvedl Roman Dub. Starostům se představil také nový lesní správce Lesní správy Litvínov Lesy ČR Jiří Sedláček. Informoval starosty o svém nástupu do funkce, do které byl zvolen jako vítěz výběrového řízení. Dále přislíbil osobní jednání s každým starostou o záležitostech týkajících se výhradně katastrů jednotlivých obcí. Na září pozval SORKH na prohlídku Obory Fláje a Naučné stezky Fláje. Členská schůze v září se bude na pozvání lesního správce konat v budově Lesní správy Litvínov.