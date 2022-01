Potvrďte svůj zájem o byt v Meziboří

Zájemci o přidělení bytu v Meziboří mohou potvrdit svůj zájem o setrvání v pořadníku při jeho aktualizaci. Pořadník žadatelů se aktualizuje pravidelně každý rok od ledna do března. Kdo od ledna do března svůj zájem nepotvrdí, bude z pořadníku vyřazen. Do seznamu zájemců se mohou lidé přihlásit prostřednictvím formuláře, který najdou na webových stránkách města. Svůj zájem setrvat v seznamu mohou od ledna potvrzovat osobně nebo písemně. V současné době má Meziboří 377 bytů. Pořadník žadatelů o byt je zveřejněn na webových stránkách města. V pořadníku evidovalo město ke konci roku 148 žadatelů.