Použité oleje jen do sběrného dvora!!!

Použitý olej z auta nepatří do přírody!!! „Motorové, převodové a mazací oleje jsou nebezpečným odpadem, a proto nesmí být odkládány tam, kde mohou ohrozit životní prostředí. Ani vylity do kanálu, ani vhozeny do kontejneru na směsný komunální odpad (černé popelnice), dokonce ani do kontejnerů na upotřebené kuchyňské oleje ze smažení,“ upozorňuje Marek Radics z odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu.

Stejně jako zmíněné oleje je možné ve sběrném dvoře odevzdat i další nebezpečné odpady, například použité olejové filtry (jako nebezpečný odpad rovněž nepatří do černých popelnic), dále stavební odpady (cihly, beton), izolační materiály a podobně.