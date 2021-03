Použité respirátory patří do černé popelnice

S vládními opatřeními proti epidemii koronaviru souvisí, mimo jiné, nárůst kontaminovaného odpadu, do kterého patří také použité roušky, respirátory, zdravotnické masky, samotestovací sady, ochranné rukavice. Pro manipulaci s nimi platí pravidla definovaná Ministerstvem životního prostředí ČR. https://www.mzp.cz/cz/news_20210301-pouzite-respiratory-a-samotestovaci-sady-patri-do-smesneho-komunalniho-odpadu

Při vyhazování použitých roušek, respirátorů, zdravotnických masek a samotestovacích sad v domácnostech nebo na pracovištích je nutné zabránit riziku šíření infekce. Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného komunálního odpadu, ale je nutné je předtím umístit do plastového sáčku, ten pevně zavázat, dát do plastového pytle se směsným komunálním odpadem a ten opět zavázat, aby byli maximálně chráněni všichni, kteří s odpadem zacházejí. Použité ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad. Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel. Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.