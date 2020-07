Povedená trojice kradla v Česku i za hranicemi

Do Krušných hor se vydali tři muži ve věku 28, 27 a 31 let, všichni z Litvínovska. Nepřišli tam však obdivovat krásy hor, nýbrž vyrazili s úmyslem někde něco ukrást. U obce Nová Ves v Horách přešli ve večerních hodinách hranice a tam si u jednoho domu všimli na volně přístupném pozemku odstaveného jízdního kola. To měli vzít a k němu přibrali i datový kabel na cívce, vše v hodnotě deset tisíc korun. Následně se vrátili zpět do republiky a ještě v obci Nová Ves v Horách měli vstoupit do volně přístupného domu a z chodby měli odcizit jízdní kolo. Hodila se jim i kárka, na kterou si naložili cívku s kabelem, vše za 2 500 korun. Domů už podnikavý trojlístek nedošel. Ještě v téže obci ho zastihla hlídka policistů z policejní stanice a odcizené věci zajistila. Následně šetřením v rámci mezinárodní spolupráce zjistila, komu kolo a cívka patří a poškozenému majiteli věci vrátila. Tomu však vznikla hmotná škoda ve výši 2 600 korun, neboť muži odcizené kolo cestou poškodili. Trojice se měla krádeže dopustit i přesto, že všichni tři byli již za majetkové delikty odsouzeni a dva z nich se loni vrátili z vězení. Za tyto krádeže jim nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.