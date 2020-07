Doprava Ústeckého kraje odstartovala vernisáží výstavu k pěti letům fungování v Teplicích

Integrovaný systém Dopravy Ústeckého kraje letos slaví pět let od svého vzniku. Za tu dobu ušel kus cesty a stále se pracuje na jeho zlepšování. Doprava Ústeckého kraje propojuje několik typů dopravy – železniční, autobusovou, městskou a krajskou raritou je, že i lodní. Výstavu můžete zhlédnout v Nákupním centru Fontána v Teplicích. Vernisáže výstavy se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek, zástupce JTH Radim Drážďanský a zástupci autobusových, železničních i lodních dopravců. Výstava potrvá do 31. srpna.

„Veřejná doprava je důležitou částí života občanů, kteří se denně dopravují do školy, zaměstnání, ale i za kulturou či rodinami. I proto se snažíme neustále její fungování zlepšovat. Doprava Ústeckého kraje je poměrně mladý integrovaný systém, letos oslaví pět let od svého vzniku. Za tu dobu jsme ušli obrovský kus cesty a udělali dost práce.“ říká k fungování DÚK náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek. „Plánovaná výstava má veřejnosti představit Dopravu Ústeckého kraje jako celek a seznámit s možnostmi cestování po kraji. Děkuji za spolupráci jak dopravcům, tak firmě JTH za poskytnutí prostor,“ dodal Komínek. „Myslím si, že veřejná doprava v našem kraji je na velmi vysoké úrovni, spolu s rodinou často a rád využívám zejména turistické linky, Dopravě Ústeckého kraje přeji hodně štěstí k pětiletému výročí a další úspěšná léta a co nejvíce spokojených cestujících,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.