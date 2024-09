Pozor! Most ke kostelu je uzavřený, stavba má trvat do dubna, ale záleží na počasí

Tento týden se uzavřel most k děkanskému kostelu. Řidiči se musejí připravit na objížďky. Také zastávka RICO pro linky 16 a 30 bude zrušena.

Oprava mostu Rico začíná. Vzhledem k uzavírce pojedou autobusové linky 16 a 30 ze zastávky Zimní stadion po objízdné trase ulicí Chomutovskou přes okružní křižovatku u Oblastního muzea na silnici III/2565 a odtud do ulic Kostelní do zastávky Děkanský kostel.

Po celou dobu uzavírky bude v obou směrech zrušena pro linky 16 a 30 zastávka „RICO“. Nejbližší náhradní zastávky budou Děkanský kostel nebo Zimní stadion. Objížďkový jízdní řád linek 16 a 30 najdou občané na webu města Mostu či dopravního podniku. Během rekonstrukce by mělo dojít také k několikadenní výluce na drahách, protože se počítá i s opravou spodních pilířů. „Stavba potrvá zhruba do dubna příštího roku, pokud nedojde k prodloužení tohoto termínu kvůli nevhodným klimatickým podmínkám,“ uvedl vedoucí odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek. Stavu bude provádět dodavatel PORR a.s. za bezmála 29,5 mil. Kč bez DPH. Městu se podařilo na opravu mostu získat dotaci ve výši sta procent uznatelných nákladů.

Most Rico se skládá ze dvou částí, přičemž jednou z nich je lávka pro pěší. Ta se opraví nejdříve. Pěší budou mít možnost chodit přes vozovku a až bude lávka hotová, začne se s vozovkou a pěší budou chodit již po nové lávce. Pro ně zůstane pochozí most po celou dobu.

Spodní stavba i nosná konstrukce mostu je v dobrém stavu. Most má porušený kryt vozovky a poškozenou povrchovou úpravu konstrukce. Most Rico se opravuje znovu po 19 letech. Slavnostně se otevřel a uvedl do provozu v roce 2005. Při pravidelné revizi se totiž ukázalo, že není v nejlepším stavu a vyžaduje opravu.