Pozor na uzavření železničních přejezdů

Z důvodu broušení a podbití kolejí v místech železničních přejezdů dojde

ke krátkodobému uzavření železničních přejezdů.

V termínu 13. 11.-14. 11. 2021 – železniční přejezd P 1987 ve směru Lom – Duchcov

na silnici č. II/254.

Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici č. I/27 do obce Osek, dále po silnici č. III/25612 do Háje u Duchcova a zpět na silnici č. II/254.

V termínu 15. 11.-16. 11. 2021 – železniční přejezd P 2168 na silnici č. III/2564 z Litvínova do Louky u Litvínova. Objízdná trasa bude vedena obousměrně z Litvínova do Lomu, k Mariánským Radčicím a zpět do Louky u Litvínova. Objízdná trasa pro autobusy linky 572525 dopravce Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, bude vedena ulicemi Mostecká, 9. května, Jiráskova v Litvínově, směrem do Lomu, v Lomu ulicemi Lomská, Litvínovská, náměstí Republiky, Československé armády a Palackého k Mariánským Radčicím a dále ulicí Sokolovská do Louky u Litvínova, v Louce u Litvínova ulicí Sokolovská, Husova a zpět Sokolovská, dále již po své trase. Objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

V termínu 17. 11.-18. 11. 2021 – železniční přejezd P 1989 na veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí k zahrádkářské kolonii u silnice č. III/2564 v ulici Tržní v Litvínově.

Objízdná trasa není možná, pro chodce bude zřízena speciální přechodová lávka.

V termínu 17. 11.-18. 11. 2021 – železniční přejezd P 1991 v ulici Nádražní v Litvínově.