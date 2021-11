Tři týdny pomáhala preventistkám v Jaklíku studentka, která od zkušených pracovnic čerpala inspiraci při své studentské praxi. Společně s asistentkami prevence krimanlity přivítaly v Jaklíku prvňáčky z janovské základní školy v rámci programu Prvňáček na 1. Jedno celé odpoledne věnovaly prevetistky pouze dívkám. Uspořádaly pro ně Holčičí den. „Určen byl všem dívkám, které do Jaklíku dochází. Celé odpoledne jsme se věnovali holčičím věcem. Trénovali jsme paměť v Příběhu korunky a Maminčina ruka vypráví, zkoušeli jsme manikúru a hlavně jsme si připomněli, jakými fíglemi bojovat se zlozvyky, třeba s kousáním nehtů,“ popsala akci preventistka Michaela Hejčová. Další dny se všechny děti v Jaklíku připravovaly na podzim.

Symbolem podzimu se v klubu Jaklík stal ježek, a to na všechny způsoby. Ježek dělaný vidličkou, bodlináčci ze šišek, schovaní v listí, vyšívaní ježci a roztomilí ježečci připravení spát. Poslední říjnový týden se velmi povedl. „Připravili jsme Podzimní pátračku. Týmy hledaly třeba známé osobnosti, musely poznat neznámá zvířata, zabývali jsme se matematickými úlohami i češtinou. Vítězové byli odměněni,“ přiblížila závěr října Michaela Hejčová. Začátkem listopadu se děti v Jaklíku poctivě připravovaly na dušičky. „Zdobili jsme sklenice, dětem se moc povedly a odnesly si je domů. Některé jsme využili i pro prázdninovou kavárničku pro pohodovou atmosféru. Podával se šípkový čaj, jablka, a zdravé sušené goji. Ale nebylo to bez práce. Děti vyráběly dušičkové aranžmá a podzimní dekorace. Všichni si je odnesli domů a ještě jsme se stihli pobavit v rámci finanční gramotnosti o cenách, hodnotě vlastní práce a o tom, kolik co stojí,“ uzavřela Michaela Hejčová. Podzim v Jaklíku je zkrátka plný akcí.