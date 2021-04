Pozvánka na zastupitelstvo do Mostu

Zasedání mosteckých zastupitelů se koná již tento čtvrtek 29. 4. od 13 hodin a proběhne za dodržení bezpečných rozestupů. Veřejnost bude mít možnost účastnit se zasedání, její přítomnost bude umožněna pouze na balkoně tak, aby byla oddělena od členů zastupitelstva. Ze stejného místa bude občanům umožněno vznášet své příspěvky. Po celou dobu zasedání zastupitelstva bude k dispozici dezinfekce na ruce. Pro všechny zúčastněné je stanovena povinnost zakrytí úst a nosu.

Zasedání zastupitelstva bude přenášeno on-line vysíláním prostřednictvím internetu.

Zastupitelé budou projednávat například výroční zprávu o činnosti Městské policie Most za rok 2020, návrh na delegování zástupců statutárního města Mostu na valné hromady obchodních společností, ve kterých má statutární město Most majetkovou účast, pro funkční období 2018–2022, dále také odkupy pozemků v Rudolicích nad Bílinou a Mostě, Strategický plán rozvoje města Mostu na období 2021–2027, ale také reorganizaci mateřských škol zřízených městem Most.