V úterý 15. listopadu zahájili dělníci frézování opravovaného úseku silnice Podkrušnohorské ulice u Mototechny a Sportovní soukromé základní školy v Litvínově. Příští týden ve středu 23. listopadu začnou pokládat nový povrch. Nejprve ve směru od centra na Osadu. Dopravu budou řídit v průběhu prací zaměstnanci firmy. Řidiči by měli být při průjezdu stavbou opatrní a pokud je to možné, měli by zvolit objízdnou trasu sousední ulicí (Žižkova).