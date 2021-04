Práce na rekonstrukci trati odstartovaly

Realizace projektu na modernizaci tramvajové trati mezi Litvínovem a Zálužím je v plném proudu. „Zhotoviteli, společnosti Chládek & Tintěra, a.s., jsme předali staveniště a práce byly zahájeny. Na staveniště je dopravována těžká technika, začaly demontáže dožilého vybavení tratě,“ informoval Daniel Dunovský, ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. Podle něj v první fázi zhotovitel demontuje trakční vedení, demontáže pokračují od litvínovského nádraží směrem do Záluží. Postupně bude demontována kolejová trakce, kolejový svršek, zastávky a další staré vybavení. O postupu prací budeme průběžně informovat. Kolizními místy jsou přestupní terminály – dopravní terminál Litvínov a otočka v Záluží. Zde probíhají zároveň stavby jiných investorů a situace v těchto místech je složitá – pohybují se zde stavební stroje, je zajišťována náhradní autobusová doprava. Přes tyto komplikace probíhají přestupy mezi tramvajemi a autobusy podle plánu. „I přesto žádáme cestující o trpělivost a zvýšenou opatrnost z důvodu vlastní bezpečnosti,“ doplnil ředitel Dunovský.