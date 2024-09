Prázdniny v Janově pod taktovkou asistentek prevence kriminality a preventistky pro volný čas

APK společně s preventistkou pro volný čas se o prázdninách věnovaly zejména dětem v problémových částech Janova. Hlavním cílem bylo ukázat dětem, že trávit volný čas, hrát si a třeba si i zakřičet mohou klidně i v sídlišti, ale musí si k tomu uvolit vhodné místo. Během akcí, kdy se preventistky věnovaly dětem, se podařilo také odlehčit obydleným domům od nadměrného hluku, hlasité hudby a nepořádku, tedy jevů, které každé prázdniny pobyt dětí na ulici provází. Vhodných lokalit na volnočasové aktivity je v Janově hned několik. Centrální školní hřiště je přístupné všem dětem z lokality. Horní část Janova může využívat hřiště za blokem I, travnatou plochu pod ul. Větrná či prostor po zbouraném domě v ul. Jiřetínská. Spodní část Janova může využívat prostor po zbouraném domě v ul. Gluckova a Hamerská a tzv. červený plácek. Právě na tato místa cílily APK společně s preventistkou pro volný čas své akce.

Během prázdnin se ale děti s privatistkami nevěnovaly jen zábavě. Během srpna uspořádaly tři úklidové akce zaměřené na lokality, kde obyvatele trápí neustálý nepořádek. Ve třech dnech se při úklidu prostranství u bloků R vystřídalo dvanáct dětí a několik dospělých. Společně odpadem naplnili kontejner, o jehož likvidaci se postaraly litvínovské technické služby.

Pro děti, které se v srpnu pustily do úklidu veřejného prostranství, připravily asistentky prevence kriminality a asistentka volného času soutěžní odpoledne na červeném plácku. Cílem bylo nejen děti odměnit, ale zároveň jim ukázat, že nedaleko jejich domu je místo, kde si v pohodě mohou kopat s míčem, hrát si a klidně si i zakřičet a nikomu to nevadí. Bylo připraveno 10 stanovišť. Na stanovištích pomohla maminka, starší sourozenci či studentka Střední školy diplomacie a veřejné správy. Děti házely míčkem do kbelíku, nosily míček na lžíci, hrály florbal atd. Každý soutěžící dostal drobnou odměnu.

Celé prázdniny se preventistka pro volný čas věnovala dětem i z horní části Janova. Děti, které se těchto her účastnily pravidelně, měly zájem smysluplně trávit volný čas, se pak mohly zúčastnit akce za odměnu. Deset těchto dětí hledalo trpaslíky. Nejprve musely převyprávět pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků a následně se hledalo po školním hřišti, v lavičkách a atrakcích 200 kartiček s trpaslíky. Našlo se jich 199. První tři místa byla odměněna plyšovými trpaslíky a sladkou odměnou. Ostatní děti si také odnesly nejen zážitek, ale taktéž drobnou odměnu.

Při další akci se děti honily za pokladem. Akce se zúčastnilo 12 dětí z ul. Luční a Větrná. Na školním hřišti se hledala truhla s pokladem, která nejen ukrývala spoustu sladkostí, ale také lístečků s úkoly.

Za splněný úkol si každý odnesl kousek pokladu.

Prázdninové akce završila Olympiáda v Janově. Cílem této akce bylo spojit děti ze spodní i horní části Janova, týmová práce a hlavně férové chování. Bylo připraveno deset stanovišť. Na stanovištích pomohly maminky, starší sourozenci či studentka Střední školy diplomacie a veřejné správy. Využily se zejména herní prvky na školním hřišti. Házelo se na koš, lezlo se na pyramidu, prolézala se lanová dráha atd. Závěrem se utkali týmy Hamerské a ul. Luční a Větrná v přetahované. Vrchní část Janova vyhrála. Akce se účastnilo 30 soutěžících. Poslední akcí APK a preventistky pro volný čas letošních prázdnin bylo opékání buřtů ve vile Libuši. Akce se účastnilo 28 dětí a 2 maminky, které pomáhaly s akcemi. Probraly se zážitky z akcí, děti byly spokojené, užily si spousty legrace. , opekly se buřty a unavení, ale stále v dobré náladě jsme se rozešly. Velké poděkování Petru Globočníkovi za poskytnutý azyl a kompletní servis.

Projekt terénního preventisty v Janově je podpořen z dotačního programu „Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024“