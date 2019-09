Prázdniny zakončilo Vervování

Předsezónní Vervování připravila HC Verva Litvínov na 1. září. Zpříjemnila tak dětem konec prázdnin.

Na akci se předvedl celý tým HC Verva Litvínov a jejich dresy pro novou sezónu. Nechybělo ani představení HC Litvínov, mládežnického litvínovského hokeje. Na akci mohli lidé získat autogramy nejen svých hráčů z Vervy, ale také zpřátelených týmů DHK Baník Most Černí andělé a fotbalistů Teplice. Novou spolupráci a propojení propagace Krušných hor s litvínovským hokejem představila Destinační agentura Krušné hory. „Připravujeme projekt, který osloví všechny fanoušky litvínovského hokeje. Spolu s HC Verva Litvínov plánujeme už v příštím roce zpustit limitovanou edici hráčských karet s hokejovými hvězdami, které mají rády Krušné hory se všemi jejich adrenalinovými lákadly a turisticky atraktivními zážitky,“ nastínila budoucí spolupráci ředitelka agentury Eva Maříková. Na akci nechyběli ani zástupci projektu Life is sklil, který si klade za cíl zvednout děti od počítačů a zapojit je do aktivního života. Nově tak čip, jehož prostřednictvím mohou hráči Life is sklil sbírat body za své aktivity bude také na Zimním stadioně Ivana Hlinky v Litvínově. Součástí akce bylo slavnostní otevření fanshopu a módní přehlídku, DIVA-DLO Zdeňka Lukesleho pro děti, skákací hrad, skluzavka, surf, bungee running a koncert U2 revival.