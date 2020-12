Před vyhozením ZMAČKAT A SEŠLÁPNOUT!!!

Poslední dobou dochází v Mostě u kontejnerových stání k odkládání velkoobjemového odpadu k běžným kontejnerům. Druhým z nešvarů je nesešlapávání PET lahví a vhazování papírových krabic do kontejneru vcelku.

„V případě velkoobjemového odpadu (rozumějme např. nábytek, koberce a další), jde za prvé o to, že tento druh odpadu patří do pravidelně přistavovaných velkoobjemových kontejnerů, nebo na sběrný dvůr, kam patří i vysloužilé televize či ledničky nebo pračky. Za druhé jde to, že v případě odložení tohoto odpadu k „normálním“ kontejnerům se občané dopouštějí přestupku, za který mohou být pokutováni,“ připomíná vedoucí odboru životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu Vladimír Pátek.

V případě nesešlapávání PET lahví či vhazování papírových krabic vcelku do kontejneru, tato skutečnost vyústí v rychlé zaplňování kontejnerů na plast či papír a znamená to tudíž častější vývozy společně s nepořádkem okolo kontejnerů. Je asi dobré vědět, že sešlápnutím prázdné PET lahve a „rozebrání“ papírové krabice, se zmenší objem každé z těchto komodit až 4krát a tudíž se jich do kontejnerů vejde mnohem víc.

„Chtěli bychom tímto poprosit všechny občany našeho města o spolupráci a pomoc při eliminaci těchto dvou nešvarů, jelikož oba tyto nešvary zatěžují městský rozpočet, kdy dochází zbytečně k navyšování svozů odpadů a úklidu nepořádku kolem nich. Jsou to v podstatě statisíce korun ročně, které by město mohlo využít na jiné účely,“ vyzývá Vladimír Pátek.

S ohledem zejména na blížící se vánoční svátky, potažmo Silvestr a předpokládaný nárůst „krabic z vánočních dárků“ a rovněž nápojů v PET lahvích, prosím mějme všichni na mysli na to, abychom papírové krabice nevhazovali do modrých kontejnerů vcelku, případně je neodkládali mimo kontejnery. A rovněž, abychom na každou PET lahev, kterou budeme vyhazovat, párkrát šlápli.

VÍTE, ŽE…