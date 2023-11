Předjížděcí manévr řidič nezvládl a srazil se s protijedoucím vozidlem

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 52letého muže z trestného činu Usmrcení z nedbalosti a z Těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Obviněný v březnu loňského roku v nočních hodinách na komunikaci z Chlumce do Přestanova řídil vozidlo Renault Master. Vzhledem k tomu, že se mu nechtělo jet za nákladní soupravou s návěsem, tak se rozhodl nákladní vozidlo předjet. Předjížděcí manévr ovšem nestihl a v protisměru se srazil s protijedoucím vozidlem Renault Clio. Sedmadvacetiletý řidič z osobního vozidla se snažil prudkým bržděním střetu zabránit, ale bohužel se mu to nepodařilo a při dopravní nehodě utrpěl zranění, kterým v nemocnici podlehl. V případě prokázání viny před soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 6 let.