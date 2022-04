Přeprava nadměrného nákladu

V pátek 1. 4. 2022 bude Ústeckým krajem z Bochova do Lovosic přepravován nadměrný náklad. Celá trasa přepravy začíná již dne 31. 3. 2022 před půlnocí v Plzni, odkud pojede do Bochova. Z Bochova bude souprava odjíždět po přestávce. Souprava o délce 31 m, šířce 4 m, výšce 5,4 m a hmotnosti 185,4 t vyjede z Bochova 1. 4. 2022 v 17:00 hodin a do Lovosic by měla dorazit kolem 23:30 hodin téhož dne.

Plánovaná trasa přepravy v Plzeňském a Ústeckém kraji:

Plzeň (Edvarda Beneše, vlevo III/18032 ul. 17. listopadu 17. listopadu, Sukova, Folmavská, II/605 Regensburská) – II/605 – vlevo II/605 – Křimice (II/605 Chebská) – Kozolupy – Kozolupy – vpravo II/180 – Město Touškov (II/180 Čemínská) – Čeminy – vlevo I/20 – Úněšov – Bezvěrov – Toužim (vpravo Plzeňská, dále II/198 Plzeňská, Sídliště) – Kojšovice – Dlouhá Ves – Bochov (II/198 Toužimská, vpravo I/6) – I/6 – Herstošice – D6 – Bošov (mimo) – Libkovice (mimo) – I/6 – Lubenec (II/226 Podbořanská) – Drahonice – Lužec – Vroutek (II/226 Karlovarská, Podbořanská) – Podbořany (II/226 Jarní Zahrada, Vroutecká, Přátelství, II/224 Dukelská, II/226 Žatecká) – Pšov (II/226, I/27) – Sýrovice – Radíčeves – Žatec (I/27 Plzeňská, vpravo II/225 Boženy Vikové Kunětické, Komenského alej, Pražská) – Trnovany – Drahomyšl – Lipenec – Zeměchy – objezd mostu 28-001 couváním přes protisměrnou rampu na I/7 dále výjezdem rampou na I/28 – Louny (mimo) – Raná (mimo) – vpravo II/257 – Kozly (mimo) – I/15 – Libčeves (mimo) – I/15 Želkovice – Třebívlice – Podsedice – Třebenice (mimo) – Jenčice – Čížkovice – Sulejovice (mimo) – vpravo výjezdem EXIT 48 na D8 – D8 – EXIT 45 – vpravo II/247 – Lukavec (mimo) – vlevo III/0089 – vpravo vjezd přístav Lovosice, Prosmyky.