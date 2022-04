Policie vyzývá: Rodiče, mluvte se svými dětmi

V návaznosti na případ, ke kterému došlo v neděli 20.3. v Litoměřicích, apeluje policie na rodiče, aby se svými dětmi mluvili o „zlých“ lidech.

Bylo krásné prosluněné odpoledne, všude spousta lidí a i přesto se nezletilý chlapec stal obětí sexuálního zneužití. Kriminalisté se o případu dozvěděli v neděli večer a začali usilovně na případu pracovat. Od jednoho z policistů se k nim donesla informace, že téhož dne měl pachatel obtěžovat ještě další dva chlapce. Ti ale z místa utekli domů. Jeden z nich doma vůbec nic neřekl. Ten druhý přišel domů a byl dle popisu maminky divný, zamlklý. Až po jejím naléhání se jí svěřil, že je obtěžoval nějaký muž a za finanční hotovost požadoval sexuální službu. S touto informací se posléze maminka svěřila své kamarádce, jejíž manžel je policista. Dle popisu těchto chlapců kriminalisté zjistili, že se jedná o téhož muže. S jedním z chlapců vytvořili identikit, který se ve výsledku velice přibližoval skutečné podobě pachatele. Tím se potvrdilo, jakou výjimečnou schopnost pozorování děti mají a dokážou si zapamatovat i detaily.

Kriminalisté vyhodnotili několik hodin kamerových záznamů, jak městského kamerového systému, tak i soukromých kamer poskytnutých veřejností. Podařilo se jim velice rychle vytvořit časovou osu, vyslechli více jak dvě desítky osob, včetně dětí. Tato svědectví přispěla k dopadení pachatele. Devětadvacetiletý muž pochází z Litoměřicka a v minulosti nikdy nebyl trestán. V současné době se nachází ve vazební věznici.

„Apelujeme na rodiče, že je velice důležité se s dětmi o všech věcech bavit. Komunikovat otevřeně a budovat důvěru. Dětem musíme dokola zdůrazňovat některá nebezpečí, která je mohou potkat při kontaktu s neznámými lidmi. Musíme klást důraz na to, co všechno se může stát, pokud cizí osobě podlehnou,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Hodný nebo zlý

Schválně dejte dětem příklad. Po ulici jdou vedle sebe dva muži. První je oblečený ve špinavých montérkách, mračí se a je zarostlý černým vousem. Druhý muž je hezky oděný v bílém saku a usmívá se. Poznáte, který z nich je hodný a který zlý? Děti většinou odpoví, že mračící se muž je ten zlý a usměvavý hodný. Jenže mračící muž se vrací z práce, je unavený, neboť celý den pracoval na havárii vodního potrubí, a jediné na co se těší jsou jeho dvě malé děti. Čistý, usměvavý muž před chvílí okradl babičku o její celoživotní úspory a má z toho velikou radost. Vysvětlete dětem, že nesmí rozeznávat lidi podle toho, jestli vypadají jako hodní či zlí, ale musí je dělit podle toho, zda-li se jedná o lidi cizí nebo známé.

Známí lidé jsou ti, které děti i jejich rodiče velice dobře znají. Jedná se nejen o rodinné příslušníky, ale i o paní učitelku ve škole nebo ve školce.

Cizí lidé jsou opakem známých. To znamená, že to je muž i žena, které dítě a jeho rodiče dobře neznají. Tito lidé se často skrývají pod masku vzdáleného strýčka, maminčinu kamarádku, apod.

Děti musí vědět, že se s cizími lidmi.

Nevybavuji.

Nikam s nimi nechodím.

Nic si od nich neberu.

Nenastupuji k nim do auta.

Jedná se o velice důležité zásady, jejichž porušení může mít strašlivé následky.

Cíl pachatele – dětská důvěřivost

Pachatelé se snaží pomocí různých lákadel využít dětské důvěřivosti.

Pár slov, které ublíží

Děti by se neměly pouštět ani do zdánlivě nezávazného rozhovoru s neznámými lidmi přesto, že je jim v některých případech doslova vnucován (co dělají tvoji rodiče, jsou doma?… máte psa?… koupili jste si letos domů něco hezkého?…). Může se jednat o takzvané tipaře, kteří si teprve připravují vhodnou půdu pro svůj budoucí zločin.

I sladká čokoláda může být trpká

Nabídka sladkosti nemusí být jen od srdce, ale také z důvodu získání pozornosti a později i důvěry dítěte. Pozor samotná cukrovinka může obsahovat drogu, jed i uspávací prostředek.

Videohra, kterou nikdy nedohraješ

Další ze způsobů, jak dítě nalákat do pasti, jsou falešné sliby. Pachatel naslibuje, že mu ukáže videohru, sbírku autíček, panenek nebo krásné štěňátko. Oběť ho pak, díky vidině falešných slibů, dobrovolně doprovází až do bytu, na odlehlé místo, apod.

Vozidlo, které nadosmrti zkrátí tvou cestu

Jedna z taktik, jak nic netušící dítě unést, je nalákat ho do vozidla. Legendy mohou být různé (mám pro tebe támhle v autě hračky po mých dětech a zadarmo ti je dám… u mne doma ti ukážu nádherná koťátka, můžeš si jedno klidně vzít…, mamince se stal malý úraz, není to nic vážného, ale mám tě za ní dovézt, protože tě chce vidět…). Pokud dítě do auta nastoupí, je zcela vydáno napospas svému únosci.

Pár rad pro rodiče