V dalším díle dokumentu České televize „SKRYTÉ SKVOSTY“ navštíví Jaroslav Plesl zámek JEZEŘÍ

Herec Jaroslav Plesl v novém dokumentárním cyklu České televize cestuje po hradech, zámcích a dalších cenných památkách Česka a zúročuje tak své bohaté průvodcovské zkušenosti. Díky tomu prozradí divákům zajímavosti, které jim při běžných prohlídkách zůstávají skryty a ukáže mnohé lokality, které byly dosud širší veřejnosti utajeny. Druhý díl Skrytých skvostů mohou diváci sledovat ve čtvrtek 31. března od 21:30 na ČT2, tentokrát ze zámku Jezeří.



„V podstatě jsem navázal na zkušenost z průvodcovství po hradech a zámcích, kterému jsem se věnoval už od střední školy. Provázel jsem turisty například na Hrádku u Nechanic, Sychrově, nebo Novém Městě nad Metují,“ říká ke své staronové roli Jaroslav Plesl: „Do scénářů jsem mohl doplňovat vlastní zážitky a poznatky o našich památkách. A tím se seriál trochu stává i mojí vlastní výpovědí. I během natáčení mě na konkrétních místech napadaly různé vzpomínky, nebo zajímavosti k danému objektu, místu, nebo i kusu nábytku. Je pravda, že jak během let, kdy jsem průvodcoval, tak za celý svůj život, jsem o památkách něco pochytil. Přátelím se s několika kastelány a téměř veškerý volný čas věnuji hradům a zámkům. Snažil jsem se tak do pořadu vtělit alespoň část své velké lásky k historii,“ dodává.

Cesta Jaroslava Plesla začala ve východních Čechách v Hrádku u Nechanic, pokračuje na významné evropské barokní stavbě, zámku Jezeří, v Jižních Čechách na hradě Rožmberk, nebo v ostravském dole Michal a končí ve zlínském kraji nedaleko Uherského Hradiště, v barokním zámku Buchlovice. Diváci se díky novému desetidílnému cyklu mají šanci dozvědět o místech takřka zapomenutých a o těch známějších zjistit nové věci.

„Skryté skvosty s Jardou Pleslem v hlavní roli by měly působit jako pohlazení a zároveň představovat nabídku na to, kam s celou rodinou vyrazit na výlet vyčistit si hlavu od každodenních starostí,“ uvádí kreativní producentka Lenka Poláková a doplňuje: „Česko je země památkám zaslíbená. A nejsou to jen ty všeobecně známé a mnohokrát navštívené. Na některé skvosty se prostě zapomnělo, jiné teprve v posledních letech vstávají jako bájný Fénix z popela. Všechny však spojuje neuvěřitelný příběh a unikátnost jejich znovuobjevených sbírek.“

scénář: Monika Bobková, Martin Červenka // režie: Adéla Sirotková, Petra Všelichová // hlavní kameraman: Jan Kníže, Petr Kožušník // dramaturg: Monika Bobková, Martin Červenka // výkonná producentka: Olga Grossmannová // kreativní producentka:Lenka Poláková // koproducenti: Národní památkový ústav a Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism