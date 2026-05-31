Příběh pacientky po bariatrické operaci: Dominika se těší z života jiné dimenze

Dominika se rok a půl po prvním porodu rozhodla pro radikální změnu ve svém životě. Podstoupila bariatrickou operaci. „Vždy jsem byla silnější dítě, problémy s nadbytečnými kily a obezitou jsem měla odmalička, byla jsem i v léčebných lázních. Ale pokud jsem je shodila, nedokázala jsem váhu udržet. Chyběla mi vůle. Po porodu prvního syna jsem se dostala na 152 kilo. To už jsem si řekla, že musím vyhledat odborníka. K miminku jsem se nemohla pořádně ohnout, hrozně jsem se zadýchávala do schodů. Na doporučení jsem oslovila pana primáře Rejholce,“ vzpomíná Dominika.
Úkoly na začátku dostala jasné: vyběhat si všechna potřebná vyšetření, hlavně od psychologa – zda je schopná se s myšlenkou na změnu stravovacích návyků ztotožnit a být připravená tak, aby neselhala. V čem spočívala příprava před operací? „Dodržovat jídelníček, zapisovat si, kolik toho sním, absolvovat procházky, cvičení. Pan primář mi doporučil, abych před operací zkusila o něco zhubnout sama. Povedlo se mi osm kilo.“
Pak přišel den „D“ – 20. prosinec 2023. V děčínské nemocnici absolvovala sleeve gastrectomy, tubulizaci žaludku. Výkon, při němž se prostřednictvím chirurgické operace zmenší žaludek o čtyři pětiny. Aby operace neztratila smysl, musela si paní Dominika hlídat si stravu, vynechat fastfoody, čokolády, sladkosti. Jíst pravidelně.
Kvalita života má teď pro ni zcela jinou dimenzi, kterou jí operace v Děčíně otevřela. „Dřív jsem vyšla ven a po pár krocích jsem byla zadýchaná, otočila se, vrátila domů. Vzdávám to, žádné procházky. Teď můžu obejít celé jezero Milada a jsem úplně v pohodě,“ rekapituluje Dominika. Jezdí na kolečkových bruslích, vyráží na delší procházky, pořídila si domů běžecký pás.
Dominika před bariatrickou operací.
Dominika po bariatrické operaci